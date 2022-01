Malagò: "Non esiste che lo Stato debba pagare gli stipendi di 4 allenatori cambiati in pochi mesi"

Serie A - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Messaggero:

"Ma è tutto lo sport che ha bisogno di essere sostenuto dopo la pandemia, e con questo rincaro energetico. Solo che in certi casi, nel calcio professionistico, molti danni erano già stati fatti prima. Per carità, c’è una sproporzione evidente tra il gettito fiscale del calcio e quello che gli torna indietro, ma che lo Stato ora debba pagare gli stipendi di 4 allenatori cambiati in pochi mesi, non esiste. E come la mettiamo con gli altri sport come il basket che vivono quasi esclusivamente degli incassi al botteghino?"