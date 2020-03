Benevento, Maggio: "Il calcio è in secondo piano, ora conta la salute. Spero di poter giocare il derby al San Paolo. Ritiro? Faccio riflessioni..."

Ultimissime calcio - Il calcio è stato cancellato dall’emergenza coronavirus e diventa un discorso quasi marginale con Christian Maggio. Eppure avrebbe molto da raccontare: la cavalcata trionfale del Benevento verso la serie A, i 20 punti di vantaggio nei confronti del Crotone e la possibilità di tornare al San Paolo nell’ipotetico derby col Napoli. Christian Maggio è in quarantena come tutti e dichiara a La Repubblica:

Maggio, dove si trova in questo momento?

«Sono a Napoli con mia moglie e i due bambini. Non ci alleniamo ormai da due settimane. Abbiamo giocato l’ultima partita l’8 marzo contro il Pescara. Da allora siamo fermi».

Si sta allenando a casa?

«Assolutamente sì. Cerco di fare il possibile con quello che ho. Non c’è tanta continuità, ma dobbiamo adattarci».

Lei è di Vicenza, come stanno parenti e amici?

«La situazione non è paragonabile a quella della Lombardia ma comunque è molto difficile. La mia famiglia sta facendo tanti sacrifici come tutti. Sono rinchiusi in casa da un mese».

È preoccupato, Maggio?

«Sì, certo, lo sono per i miei figli e naturalmente per i miei cari a Vicenza. Dobbiamo vincere tutti assieme questa battaglia con pazienza».

Il calcio. forse doveva fermarsi prima, non crede?

«Secondo me sì. Abbiamo perso tempo almeno un paio di settimane. Capisco che non sia facile prendere certe decisioni, ma bisognava avere il coraggio di non continuare. Non c’è stata chiarezza per un periodo».

Il suo ex compagno Paolo Cannavaro è in Cina.

«Con Paolo parlo spesso e poi seguo le sue dirette sui social. Sta dando consigli utili. Prendiamo spunto da lui per la prevenzione, l’esempio dei cinesi va seguito».

Secondo lei quando finirà? «Non lo so, non vedo ancora la luce, ma voglio pensare positivo e quindi mi auguro che presto parleremo nuovamente di calcio.

Significherebbe che stiamo uscendo da questo tunnel. Adesso è difficile fare previsioni. Ma la salute viene al primo posto e dobbiamo preoccuparci soprattutto di questo».

Teme per la promozione in serie A del suo Benevento?

«Sarebbe una beffa per noi concludere il campionato in questo momento. Mi auguro non ci siano problemi. Per la società la mancata promozione sarebbe un danno enorme».

Chiudiamo con un auspicio: le piacerebbe il derby col Napoli nella prossima stagione?

«Spero di arrivare in serie A con il Benevento e se dovessi continuare a giocare, mi piacerebbe tanto tornare al San Paolo, lo stadio che mi ha dato tante soddisfazioni».

Perché, sta penssando che potrebbe ritirarsi?

«Ho 38 anni, è necessario fare delle riflessioni. Deciderò più avanti, però: ora ho solo voglia di tornare in campo».

Maggio