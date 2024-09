Lukaku vuole raggiungere quota 400 gol in carriera con la maglia del Napoli: ecco quanto manca

Napoli - Romelu Lukaku ha iniziato benissimo la sua carriera con il Napoli: subentrato a metà della ripresa al Maradona contro il Parma ha segnato il gol del pareggio nel recupero che è valsa poi la vittoria in rimonta in extremis. Un gol importantissimo anche per raggiungere un record personale che insegue da tempo, quota 400 gol in carriera.

Gol in carriera Lukaku: vuole quota 400

Romelu Lukaku a 31 anni non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a spinre forte. Lui che gli ultimi 15 anni della sua vita li ha passati nelle aree di rigore di mezzo mondo e vuole raggiungere i 400 gol in carriera. In questo momento è a quota 387 (tra campionati e coppe con squadre di club e la maglia della Nazionale, escludendo le formazioni Under) dopo il gol col Parma e manca davvero poco, pochissimo. Ha iniziato a 16 anni a segnare quando era un ragazzino con le treccine e vestiva la maglia dell’Anderlecht. Una lunga storia d’amore iniziata il 22 agosto 2009, poco più di 15 anni fa: Zulte Waregem-Anderlecht 0-2, Lukaku entra al 69’ e segna il bis all’89’: a 16 anni e 101 giorni diventa il marcatore più giovane di sempre del torneo e a fine stagione si laurea capocannoniere con 15 reti. Ora nel mirino ci sono i 400 gol.