Lukaku mette il Napoli nel mirino! Gazzetta: il 4 gennaio tutta l'Italia guarderà San Siro per le chance scudetto

Romelu Lukaku non inizia una partita ufficiale da 110 giorni. Saranno 131 quando sarà arrivato il 4 gennaio, col suo corollario di ansia e tensioni, quando tutta Italia guarderà a San Siro: contro il Napoli, l’Inter si giocherà le residue chance di scudetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Lukaku vuole arrivare all’appuntamento con la ripresa del campionato al cento per cento della condizione. Se poi basterà per garantire una presenza in campo di novanta minuti, lo si capirà strada facendo e forse dipenderà anche da come andrà il match.

Ma l’obiettivo primario adesso è arrivarci al top, per questo Romelu e Simone Inzaghi - insieme a tutto lo staff tecnico - hanno stilato una tabella di marcia per migliorare la condizione settimana dopo settimana.

Adesso il belga lavora pienamente con il gruppo, poi resta sul campo per un lavoro atletico extra. Il recupero procede spedito, ma è sempre meglio non forzare i tempi"