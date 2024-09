Lukaku-mania a Napoli, è il nuovo leader: Romelu ha già fatto breccia nello spogliatoio e nel cuore dei napoletani

Romelu Lukaku mania a Napoli, l'attaccante belga ha già fatto breccia nel cuore dei napoletani e anche nello spogliatoio azzurro che lo considera già leader di questa squadra. Un amore a prima vista della torcida azzurra che ha accolto il suo nuovo gladiatore pronto ad immolarsi su ogni campo come in un'arena. Un gigante buono che proprio in quella circostanza ha risposto a tanto affetto con altrettanto calore. L'episodio del tifoso e del fotografo finiti a terra per la ressa che si era creata davanti a Villa Stuart e Big Rom che si ferma e si fionda per alzare entrambi sono diventate virali sul web.