Lukaku al Napoli senza prestito, il Chelsea ha deciso: la strategia azzurra

Calciomercato Napoli - Secondo le ultime notizie di calciomercato ora il Napoli è pronto a mettere in atto una vera e propria strategia per prendere Romelu Lukaku e regalarlo a Conte. Secondo Il Mattino, il Chelsea non intende più cedere l'attaccante in prestito, complice il contratto di Big Rom che scade nel 2026 e che comporterebbe il serio rischio di perderlo l'anno prossimo a parametro zero. I blues, al momento, chiedono l'intero importo della clausola rescissoria (circa 44 milioni), ma è chiaro che con il passare del tempo la richiesta potrebbe abbassarsi (fino ad arrivare a circa 25-30 milioni). È quello che sperano sia il Milan, sia il Napoli.