Lozano vuole convincere Spalletti: domani per il messicano ci sarà un doppio obiettivo

Confronto a Castel Volturno nella giornata di lunedì tra l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e l’attaccante messicano Hirving Lozano, come racconta Il Mattino.

“Spalletti sembra intenzionato a dare un turno di riposo a Politano, a tutti gli effetti il titolare per il ruolo di esterno destro offensivo, domani però il messicano potrebbe partire dall’inizio con il doppio obiettivo di aiutare il Napoli a centrare la prima vittoria stagionale in Europa e scalfire le certezze di Spalletti in vista di Roma-Napoli”