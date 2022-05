Lozano va a trovare il Pachuca: grande festa per Chucky con i suoi vecchi compagni | FOTO

L'attaccante del Napoli Hirving Lozano è rientrato anticipatamente in Messico in quanto nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Lozano torna in Messico al Pachuca

Come raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, l’attaccante del Napoli - prima di sottoporsi all’intervento - è andato a trovare il Pachuca, club che lo ha lanciato e con il quale ha giocato per cinque anni prima di trasferirsi in Europa al Psv Eindhoven. Grande festa per Chucky che ha ritrovato alcuni vecchi compagni.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli