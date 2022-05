Lozano infortunato, CorSport: tornerà in Italia per svolgere l'iter riabilitativo

Calcio Napoli - Hirving Lozano si curerà in Italia. Il messicano è voltato in Messico per farsi operare alla spalla destra, ma tra qualche giorno rientrerà a Napoli per iniziare l'iter riabilitativo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lozano

Lozano operato: le ultime

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: