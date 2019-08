Lozano al Napoli, Il Mattino: in Messico trasmessa la diretta televisiva del suo arrivo

Lozano al Napoli - Hirving Lozano è atterrato ieri pomeriggio a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart per iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli. Questa mattina i controlli medici e la firma sul contratto poi raggiungerà Castel Volturno. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

"In Messico non c'è telegiornale che non apra con le immagini da Ciampino. Ed è per questo che Raiola ha spinto per conservare una parte dei diritti d'immagine, quelli relativi agli sponsor tecnici nel suo Paese. In molti si attendono notizie sulla sua presentazione alla stampa: forse, la prossima settimana".