Napoli-Lovera, CorSport - Blitz col Rosario Central, Giuntoli l'ha in pugno! Promosso da Ancelotti, si stringe

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quando gli “inviati speciali” del Napoli sono atterrati in Argentina, sono andati a guardare un po’ di partite - su precise indicazioni - e hanno scovato nel Rosario Central, il club della città in cui è nato Messi, un diavoletto che si chiama Maximiliano Lovera, venti anni appena compiuti, una trentina di presenze complessive e una evoluzione che l’ha trasformato da attaccante classico di destra, un’ala come si diceva una volta, in un jolly capace di fare varie cose, non soltanto stupire, come puntualmente gli è riuscito in Coppa Libertadores





Blitz Napoli per Lovera del Rosario Central

E’ tutto cominciato con una classica perlustrazione sulle intenzioni del Rosario Central ed è una trattativa che è nata in queste ultime ore, dopo essersi convinto sulla natura ampia di un calciatore che promette di avere margini di miglioramento, che certo va inserito in un contesto nuovo, ma che induce a crederci, su quotazioni che siano ragionevoli. Come riferisce il giornale il giovane sarebbe stato scoperto dallo scouting Ssc Napoli e promosso sotto l'aspetto tecnico da Carlo Ancelotti. Il club argentino lo valuta 8 milioni di dollari.