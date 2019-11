"Loro hanno più palle. Avevano molte più palle: questa è la verità". La reazione della squadra alle parole di Edo De Laurentiis: il retroscena

Ultime Calcio Napoli - Come avranno reagito i calciatori del Napoli alle parole di Edo De Laurentiis rilasciate qualche giorno fa? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la reazione del gruppo azzurro all'ennesima frustata presidenziale.

"Campionato in sosta, certo, ma la tensione continua. Non c’è pace per il Napoli: il ritiro, l’ammutinamento, la reazione di De Laurentiis padre e poi quella di De Laurentiis figlio. Edo: il vicepresidente. Che martedì sera, in occasione di un evento sul tema calcio, ha prima ribadito che i giocatori sono lavoratori dipendenti, «nostri dipendenti e devono rispettare e onorare lo stipendio, la maglia e la città», e poi indicando alcuni reduci della scalata dalla C all’Uefa, con l’indimenticabile capitan Montervino in prima fila, ha aggiunto lapidario: «Loro hanno più palle. Avevano molte più palle: questa è la verità». Jab e diretto in pieno volto: ripetuto per ogni singolo elemento della rosa attuale. Ieri poi, in occasione della seduta di allenamento, DeLa junior ha anche incrociato i calciatori, però nessuno ha proferito parola o commentato i fatti nuovi. Ma neanche ha gradito: ognuno fa la sua parte, in questa storia. Ruoli e gerarchie e silenzio stampa: la squadra vorrebbe parlare, come Ancelotti, ma fino a nuovo ordine nessuno dovrà più violare le decisioni aziendali. E a parlare dovrà essere il campo: sin da Milano. Tutti per uno: il patto di San Siro. O di Castel Volturno: l’importante è tornare a vincere".