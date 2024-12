È l’ora di Simeone e Raspadori, hanno un trend da invertire: per il Cholito è un match speciale per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - È l’ora di Giovanni Simeone e di Giacomo Raspadori, titolari stasera in Lazio-Napoli di Coppa Italia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Uniscono le forze per trascinare il Napoli in un quarto di finale che potrebbe essere contro l’Inter: "per Simeone è una sfida più speciale di altre, a Formello è cresciuto quando papà Diego vinceva con i biancocelesti. La Lazio è la squadra a cui ha segnato più gol in carriera (8 reti) e una volta l’ha travolta con un poker quando vestiva la maglia del Verona. Col Napoli non ha ancora trovato il gol contro la Lazio: è il momento di invertire il trend".