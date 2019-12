Lobotka al Napoli, CorSport - Oggi può arrivare l'intesa definitiva, cifra importante offerta dal Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli e Celta per il trasferimento di Stanislav Lobotka in azzurro. Il centrocampista slovacco sembrerebbe ogni giorno più vicino alla squadra allenata da Rino Gattuso. Ecco cosa scrive il quotidiano:

LOBOTKA-NAPOLI: CHIUSURA VICINA

"La missione spagnola per un altro slovacco con la cresta. Ovvero: il Napoli ha incontrato il Celta per provare a chiudere l’acquisto di Stanislav Lobotka. Ieri, per la precisione, a Madrid: teatro di una missione lampo servita a certificare l’interesse estremamente concreto del club azzurro nei confronti di Stanley, come lo chiamano gli amici, e l’apertura della controparte a cederlo. A cifre decisamente più ragionevoli dei 30 milioni di euro iniziali - la prima richiesta - che però non collimano ancora. Ovvero: i galiziani vogliono ricavare 20 milioni dalla cessione del giocatore, mentre il Napoli vorrebbe investirne un paio in meno. La solidità economica degli spagnoli, unita anche ai classici rincari di gennaio, però difficilmente ammetteranno sconti, e così si lavora sulla formula: si gioca tra la base fissa e i bonus, insomma. Tipo 17+3 o 18+2. Numeri. Importanti ma non tali da mandare tutto a monte: l’intesa è vicina, anche perché Lobotka spinge per il trasferimento, ma prima di brindare occorre la risposta definitiva del Celta. Attesa oggi. Con fiducia".