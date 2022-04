Infortunio Lobotka, oggi gli esami strumentali e i tempi di recupero: le ultime

News Napoli calcio. Ancora un problema per Stan Lobotka, costretto ieri a lasciare il campo nella ripresa per un fastidio muscolare. L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato le ultime sulle sue condizioni:

Il centrocampista slovacco è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare dopo dieci minuti del secondo tempo e dal momento della sua uscita si è spenta la luce: per Lobotka si tratta del terzo stop per problemi muscolare del campionato. Oggi verranno controllate le sue condizioni per poter stabilire i tempi di recupero