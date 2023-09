"Lo stadio Collana deve riaprire subito!". Associazioni e politici sul piede di guerra

Oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si parla dello stadio Collana, l'impianto sportivo al Vomero che da anni versa in uno stato di abbandono. Non molto tempo fa la Regione Campania aveva annunciato un piano di ristrutturazione da 40 milioni di euro che però non è mai partito, anche perché la Giano - la vecchia concessionaria che deteneva la struttura - non ha ancora consegnato le chiavi alla Regione e anzi pretende un indennizzo.

Stadio Collana

Ultime news. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno, il piano previsto dalla Regione prevede che il Collana passi alla gestione dell'agenzia regionale ARUS con il supporto del Coni Regionale, ma al momento è tutto fermo e i lavori proseguono solo nella piscina.

Sulla vicenda sono intervenuti il deputato Francesco Emilio Borrelli, la consigliera regionale Roberta Gaeta, ma anche i consiglieri municipali Rino Nasti e Luca Bonetti, e le associazioni della cittadinanza, come il Comitato per la sicurezza dei Minori e gli Adolescenti, l'associazione Mamme AntiBulli, l'associazione Attivamente, che fanno notare come lo stadio Collana sia fondamentale anche per garantire l'insegnamento di educazione fisica nelle scuole circostanti. Tutti concordano: "Lo stadio Collana deve riaprire subito".