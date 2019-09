CorSport - Llorente torna in Serie A dopo 1.483 giorni, l'ultimo gol contro il Verona

Ultime Napoli - Rientra in Serie A Fernando Llorente, e lo farà molto probabilmente in Napoli-Sampdoria in programma stasera. I numeri che snocciola l'edizione odierna del Corriere della Sera ricordano le ultime apparizioni dello spagnolo nella massima serie italiana.

Llorente si prepara per Napoli-Sampdoria

Llorente torna a giocare in Serie A dopo 1.483 giorni. L’ultima volta fu il 23 agosto 2015, solo dieci minuti alla prima stagionale con l’Udinese. Poi la Juve decise di cederlo al Siviglia. L’ultimo gol dello spagnolo, invece, è stato il 30 maggio 2015 con il Verona. Oggi sono 1.568 giorni da allora.