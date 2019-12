Calciomercato Napoli -Non solo il rinnovi di Allan. Il Napoli ha in ballo diverse situazioni che, nell'ultimo anno, non è riuscito a chiarire con i propri assistiti. Sembra esserci, però, una luce in fondo al tunnel. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E' in arrivo una doppia fumata bianca polacca: tutto fatto per il rinnovo di Zielinski mentre ancora qualche ritocco per quello di Milik".