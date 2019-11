Probabili formazioni Liverpool-Napoli, Il Mattino: emergenza in attacco per Ancelotti, le ultimissime

Notizie Calcio Napoli - Liverpool-Napoli, sarà emergenza in attacco domani per Carlo Ancelotti. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, con anche Lorenzo Insigne ai box oltre Arkadiusz Milik, al tecnico azzurro non restano che Dries Mertens, José Callejon, Fernando Llorente, Amin Younes e Hirving Lozano.

Probabili formazioni Liverpool-Napoli, tocca a Lozano

Spazio al messicano ad Anfield, poiché è lui l'uomo del momento: sua l'ultima rete in Champions League e sua anche l'esultanza a San Siro contro il Milan. Accanto all'ex Psv pronto Mertens, anche sullo sfondo resta anche l'ipotesi Llorente che ha già colpito i reds all'andata e che con la maglia dello Swansea segnò anche una pesante doppietta.