Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, saranno più o meno duemila i tifosi che mercoledì seguiranno il Napoli ad Anfield con il Liverpool in Champions: 1.800, infatti, sono i biglietti venduti per il settore ospiti, ma in tanti occuperanno anche altri spicchi del mitico stadio dei Reds.