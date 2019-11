Liverpool-Napoli, CorSport: due novità rispetto al Milan, verso la riconferma Lozano

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il Liverpool ci sarà qualche cambio di formazione rispetto al pareggio di Milano. In difesa dovrebbe rientrare Manolas così come Fabian Ruiz in mezzo al campo. In attacco va verso la riconferma Lozano.



LIVERPOOL-NAPOLI: DUE NOVITA' PER ANCELOTTI

"Il turn-over, in questo momento, è l’argomento meno rilevante, però almeno adesso c’è anche Manolas che può essere ritenuto disponibile e dunque un «concorrente» per Maksimovic e per Koulibaly: però la formazione diviene un enigma, soprattutto a centrocampo, dove Fabian Ruiz può spostare le scelte. Un dubbio in difesa, quindi, con Manolas che si propone; e uno anche nel cuore del Napoli, con Zielinski e Allan che sembrano inattaccabili e il terzo da scorgere dopo le verifiche di stamattina del dottor Canonico e del suo staff a Fabian Ruiz".