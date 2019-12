Libero su Gattuso: nel riscaldamento di Benevento-Milan i calciatori chiesero di rallenatre i ritmi per non scoppiare, ci tiene sempre a partire forte

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Libero scrive su Rino Gattuso: "NeI Napoli del post-Ancelotti riparte dal passato e dal 4-3-3. Quello di Sarri? No, quello di Gennaro Gattuso. Nelle idee, nel carisma, nella grinta, nel sudore: lì gli azzurri cercano il riscatto dopo i tanti passaggi a vuoto in campionato che hanno portato all' inevitabile esonero di Carlo Ancelotti, nonostante lo strepitoso cammino in Champions League che ha portato per la terza volta nella storia i partenopei nelle prime 16 squadre d' Europa. comincia un' era. I giocatori del Napoli chiedevano più fatica negli allenamenti, e sono stati subito accontentati: le sedute di due ore del tecnico si sono subito fatte sentire sulle gambe. Gattuso ci tiene a partire forte e qualcosa di simile fece al Milan quando subentrò a Montella: si narra che durante il riscaldamento per la partita di debutto contro il Benevento, i giocatori chiesero di rallentare il ritmo per non arrivare scoppiati al fischio d' inizio. Anche la rifinitura di ieri a Castelvolturno si è svolta con un ritmo serrato, nonostante la pioggia e il vento forte che ha portato all' allerta meteo nella regione (scuole chiuse a Napoli). Il modulo col tridente è quello che più si addice al tecnico e alle abitudini dei calciatori azzurri"