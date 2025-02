Libero - L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia compreso quanto grande sia il lavoro di Conte

Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero scrive sul momento della squadra di Antonio Conte:

"La partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio arriva in un momento complesso, dato che né Olivera né Spinazzola recupereranno, con Buongiorno sempre in dubbio. L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia ben compreso quanto grande sia stato finora il lavoro di Conte, che ha rianimato una squadra da encefalogramma piatto e che ormai non ha più nulla in comune con quella fortissima che due anni fa ha vinto lo scudetto".