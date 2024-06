Libero - Folorunsho è chiamato "la bestia", Spalletti in lui rivede Nainggolan: "Ha il fuoco dentro"

Ultime notizie calcio Napoli - Focus su Michael Folorunsho, fra i convocati di Spalletti per Euro 2024, nell'edizione odierna di Libero:

"Folorunsho è il feticcio di Spalletti, in lui rivede il Nainggolan dei bei tempi. C’è solo un giocatore dei 26 convocati per l’Europeo senza alcuna presenza in maglia azzurra. È Michael Folorunsho, 26enne romano come si può notare dalla cadenza e laziale di fede come si evince da qualche intervista e dal passato nelle giovanili biancocelesti. È l’eccezione alla regola dell’usato sicuro. Ci sono due aspetti che fanno di Folorunsho il feticcio del ct. Il primo è caratteriale, imbevuto nella classica storia del giocatore che ce la fa dopo essere stato relegato in qualche categoria inferiore. (…) Mai una presenza in A prima della benedizione di mister Baroni che ne fa un perno (34 gettoni) dell’Hellas del miracolo. Folorunsho non è passato dalle Under, non era in odore di convocazione da anni, non era “uno nel giro” e non ha vissuto una stagione magica bensì ha lottato per la salvezza del Verona. Quindi vive in lui quel fuoco che Spalletti ama nei calciatori.

Il secondo aspetto per cui il ct conserva Folorunsho come una reliquia è tattico. “Folo”, come viene chiamato in quel di Coverciano, è il centrocampista d’assalto che manca alla Nazionale («Una bestia», la sintesi affettuosa). Abbiamo tutto – registi, mediani, mezzali di qualità o box to box o di inserimento – tranne il centrocampista di fisico e corsa che aggredisce le seconde palle e, così facendo, accorcia la squadra in avanti. In lui, Spalletti rivede qualcosa di Nainggolan (dei bei tempi, s’intende). In lui vede una soluzione per un’Italia magari spenta e disorganizzata. Scommettiamo che quando il gioco si farà duro, il duro Folorunsho comincerà a giocare?".