Libero - Allegri-Napoli, la presenza ingombrante di De Laurentiis è un freno al sì dell'allenatore

NAPOLI - L'edizione odierna del Quotidiano Libero scrive: "E’ stato sì avvicinato anche da Aurelio De Laurentiis per un ritorno a Napoli. Passi concreti al momento non ce ne sono (ADL aveva contattato pure Allegri, ma la presenza ingombrante del presidente è un freno). Napoli, dunque, è un altro snodo cruciale per le panchine. Tutto parte dall’addio di Gattuso, sempre più certo. Rino è corteggiatissimo da Rocco Commisso per dare alla Fiorentina una stabilità tecnica e un appeal ancora insufficienti: il mister arriverebbe portando con sé il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (uomo mercato che piace molto anche allo stesso Sarri)"