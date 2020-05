Letino zona rossa, coronavirus portato da due infermieri: ora test sierologici all'intera popolazione

Notizie - Mentre la curva epidemiologica in Campania è tenuta brillantemente sotto controllo, spunta a sorpresa una nuova zona rossa nei confini regionali. Una località prontamente chiusa dal governatore Vincenzo De Luca. Si tratta di Letino, piccolo comune del casertano di appena 600 abitanti dove non sarà più possibile entrarvi o uscirvi fino a mercoledì prossimo.

Letino zona rossa, ecco come come è iniziato il titto

Le Istituzioni regionali hanno infatti disposto la quarantena immediata dopo che ai tre casi dei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri 10 che potrebbero innescare un pericoloso focolaio. Come annunciato da De Luca, l'intera popolazione ora si sottoporrà ai test sierologici per verificarne l'eventuale positività. Secondo quanto riferito invece dal direttore generale dell'Asl di Caserta, sarebbero stati due infermieri inconsapevolmente contagiati a portare il virus nella zona. Lo si apprende da Il Mattino oggi in edicola.