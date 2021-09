Leicester-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: debutto europeo per Zanoli! Altri tre cambi rispetto alla Juve [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Leicester-Napoli in programma questa sera alle ore 21.

Leicester-Napoli, le scelte di Spalletti

"Non ci sarà turnover, ha lasciato intendere Spalletti. O, quantomeno, cambierà soltanto un paio di giocatori rispetto alla gara con la Juventus. Mario Rui non è stato convocato (problema muscolare) e al suo posto giocherà Malcuit, mentre l’allenatore è orientato a confermare lo stesso modulo di sabato pomeriggio, il 4-2-3-1, con Anguissa al fianco di Fabian Ruiz. Gli atri due cambi dovrebbero riguardare il kosovaro Rrahmani per il greco Manolas e il messicano Lozano per Politano. La linea offensiva si avvarrà del rientro del polacco Piotr Zielinski, pienamente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio, mentre il riferimento d’attacco sarà il nigeriano Victor Osimhen, che con le sue accelerazioni potrebbe creare problemi seri alla difesa avversaria".