Leicester-Napoli, quattro azzurri a rischio! Elmas e Rrahmani devono ottenere il visto, Osimhen e Ospina erano in zona rossa. La UEFA al lavoro per il Napoli

Ultimissime notizie Europa League. Non soltanto David Ospina, all'ultimo istante: Eljif Elmas e Victor Osimhen, già liberi dagli impegni con le Nazionali, ieri sono rientrati in Italia ma sono rimasti a Roma perché oggi, con Rrahmani, dovranno affrontare l'iter burocratico utile a ottenere il visto per raggiungere Leicester, dove il Napoli giovedì si esibirà nella prima giornata della fase a gruppi di Europa League.

Leicester Napoli Europa League

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione non è agevole perché in Inghilterra permane il vincolo della quarantena obbligatoria di dieci giorni per i viaggiatori provenienti da Paesi considerati in zona rossa: tipo Osimhen e Ospina, ieri sera in campo in Colombia e oggi atteso in Italia. Parallelamente l'Uefa lavora per tutti i club interessati, mica soltanto il Napoli, ma per chiudere la questione è necessario il placet del Governo inglese.