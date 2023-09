Lecce-Napoli, due duelli in vista: ecco chi potrebbe marcare Osimhen e Lobotka

Potrebbero esserci due duelli nella giornata di domani tra Lecce e Napoli, sul terreno di gioco del Via del Mare. Ne parla il Quotidiano di Puglia.

"Duello sulla linea difensiva Osimhen e la coppia formata da Pongracic e Baschirotto. Per struttura fisica e per applicazione nei duelli, il compito di contenere il nigeriano dovrebbe toccare a Baschirotto, con Pongracic a fungere da libero a copertura della profondita?. Andra? organizzata anche la schermatura di Lobotka: se il Lecce riuscisse a limitare il numero di palloni giocabili, il Napoli sarebbe costretto ad affidarsi ai centrali Ostigard e Natan: Ramadani in questo caso sara? determinante"