Le tre "C" di Spalletti, più una: comandante, capitano e centravanti! E Ciro sta tornando...

Notizie Napoli calcio. Oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si parla del Napoli e del ciclo Spalletti, con la metafora delle tre "C": comandante, capitano e centravanti. Il riferimento, ovviamente, è ai giocatori fondamentali di questa squadra: Koulibaly, Insigne e Osimhen. Ma c'è anche una quarta "C" di cui parla il Corriere del Mezzogiorno: è quella di Ciro Mertens, pronto al rientro in campo.

"C" di Comandante: Koulibaly

"Il comandante della squadra dal punto di vista della personalità e dello spessore", la definizione che Spalletti ha dedicato a Koulibaly che, oltre al lavoro da consueto gigante della fase difensiva, si sta dedicando a quella offensiva. Osimhen soltanto ha segnato più gol di lui, Koulibaly è a quota due reti e ad Udine ha realizzato anche l’assist per il colpo di testa decisivo di Rrahmani. La definizione comandante lo diverte, Kalidou ci ha preso gusto e ad Udine ha esultato facendo il saluto militare alla curva che ospitava i tifosi azzurri. «Keep calm», il messaggio lanciato da Koulibaly sui social per tenere a bada l’entusiasmo.

Koulibaly

"C" di Capitano: Insigne

L’ha sottolineato anche capitan Insigne: «È inutile guardare la classifica, il mister sta cercando di tirare il massimo da ognuno di noi, questa squadra non si è espressa mai al 100% delle sue qualità». Spalletti quest’estate ha parlato tanto con Insigne, e in generale con l’anima storica del gruppo, che ha vissuto tutte le più belle pagine della storia recente del Napoli. L’obiettivo è prendere il buono del background tattico che appartiene al vissuto dello spogliatoio e poi metterci tanto lavoro sotto il profilo mentale, la serenità e la sicurezza nel saper indossare anche abiti diversi nella stessa partita.

Insigne

"C" di Centravanti: Osimhen

Nelle ultime due gare c’è stata una crescita significativa anche nella qualità del gioco, ad Udine il Napoli ha espresso numeri in scia dei migliori momenti dell’era Sarri. C’è un numero impressionante: la velocità di palleggio con 19.6 passaggi al minuto. Il centravanti Osimhen è il terminale, lo stress-test per gli avversari con l’attacco alla profondità, il riferimento a cui ci si può appoggiare sfruttando la sua fisicità. Appena viene fuori un po’ di spazio, Victor è una fiamma pronta ad espandersi e può ancora migliorare, come ha sottolineato Spalletti dopo la doppietta di Leicester.

Osimhen

"C" di Ciro Mertens

Ci sarebbe anche una quarta C in arrivo, è quella di Ciro Mertens che dovrebbe tornare tra i convocati per la gara di domenica contro il Cagliari. Meret è già rientrato in panchina ad Udine, avanza anche il recupero di Demme. Da una settimana Diego realizza quasi tutti gli allenamenti in gruppo, nelle ultime due sedute ha partecipato anche alla partitina. La sensazione è che si possa sottrarre qualche settimana rispetto ai piani, nella gara di Firenze del prossimo 3 ottobre potrebbe esserci.