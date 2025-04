Le parole di Conte hanno scatenato la reazione di De Laurentiis, il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - A Napoli l’aria si fa pesante al pensiero di un addio, quello di Antonio Conte, non più così remoto come scrive Tuttosport.

"È un fine settimana che in casa partenopea si è animato molto presto, quando alla vigilia le parole del tecnico «Non rinnego nulla, ma ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare» hanno scatenato la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis: «I conti si fanno alla fine, le valutazioni a stagione in corso possono creare anche disagi, perché servono risposte, riflessioni, considerazioni. Le squadre di calcio sono in continua evoluzione e le riflessioni è sempre meglio farle alla fine»"