"Incontenibile, la risposta a chi pensava che la sua cessione sarebbe stata un vantaggio per il Napoli!", i quotidiani premiano Insigne: voti altissimi per il capitano

Notizie Calcio Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ieri sera ha dominato contro la Fiorentina mettendo a referto due gol e due assist (dati OPTA). I quotidiani, giustamente, lo elogiano in sede di pagelle.

Gazzetta dello Sport 7

“Avvia l’azione del pari, segna il rigore, serve l’assist a Callejon e sigla la doppietta addirittura di testa. Il capitano ci mette subito la firma”

Corriere dello Sport 8

“È l’unico del Napoli a giocare mentre intorno c’è un deserto calcistico. Assist, gol, giocate, è la risposta a chi pensava che la sua cessione sarebbe stata un vantaggio per il Napoli”

Tuttosport 8

“Incontenibile. Supera il numero di presenze in A di Maggio e festeggia il traguardo alla grande fra doppietta e assist. Il rigore e la rete del 4-3 lo rendono il migliore in campo”

Il Mattino 7,5

"Si abbassa per impostare, non trova spiragli per esser pericoloso nel primo tempo quando forza qualche giocata. Poi diventa leader: prima serve Mertens per il pareggio del Napoli e poi trasforma il rigore cambiando il modo di calciarlo; infine il colpo di testa. C’è sempre lui là davanti"