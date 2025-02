Lazio-Napoli, Repubblica: Conte ha voglia di rivincita con la bestia nera Baroni, ma è in emergenza

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione odierna di Repubblica scrive di Lazio-Napoli:

"L’emergenza morde e c’è bisogno di tutti per fermare la Lazio: una delle uniche due avversarie ( l’altra è l’Inter) che il Napoli non ha ancora battuto in questo campionato. La squadra di Baroni a dirla tutta è stata finora la bestia nera degli azzurri, battendoli per due volte in Coppa Italia a Roma e nella gara d’andata al Maradona. Conte insegue dunque pure una rivincita e dovrà farlo in totale emergenza, in 90’ ad alta quota in cui la capolista sarà ospite della quarta in classifica. Enorme, inutile dirlo, il valore della posta in palio".