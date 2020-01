Lazio, l'incubo di Inzaghi è il Napoli: il tecnico biancoceleste non ha mai vinto contro i partenopei

Ultimissime calcio Napoli - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, sta conseguendo ottimi risultati con il club biancoceleste. C'è un però, analizzato sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere della Sera - Roma. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ciascuno ha i suoi incubi, le sue bestie nere (per usare un’espressione démodé). Per Inzaghi lo è il Napoli: da quando è alla guida della Lazio, la squadra azzurra è la sola che non ha mai battuto. Il bilancio fa spavento: 6 partite, 5 sconfitte e 1 pareggio (conquistato al primo scontro, il 5 novembre 2016, in trasferta). Un caso? Forse.Fino alla scorsa stagione esisteva il sospetto che Simone soffrisse il calcio di Sarri il quale – dopo quell’1-1 – lo aveva maltrattato tre volte: uno 0-3 all’Olimpico e un doppio 1-4 nella stagione successiva. Poi è arrivato Ancelotti e i risultati sono rimasti gli stessi: 2 sconfitte su 2 (sempre per 2-1). In questo stesso periodo la Lazio ha battuto 4 volte la Juventus (su 11 sfide) e l’Inter (su 10), 3 volte la Roma (su 9) e il Milan (su 11), fra campionato e coppe. Non esiste, insomma, una difficoltà nei confronti con le grandi del nostro calcio. Ma con il Napoli sì. Tutto questo entrerebbe nell’elenco dei normali tabù da sfatare se non fosse che la sfida di sabato potrebbe permettere a Inzaghi di battere definitivamente il record di vittorie consecutive di Eriksson, portandolo da 9 a 10. E gli consentirebbe anche di cominciare in modo eccellente la serie di 5 partite di fila di campionato da giocare all’Olimpico, al termine della quale si tireranno le somme sulle reali ambizioni della Lazio. Riuscirà Simone con Gattuso là dove ha sempre fallito con i suoi predecessori?".