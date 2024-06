La strategia di Conte su Di Lorenzo, farà di tutto affinché stia con lui al Napoli

Calciomercato SSC Napoli - L’importanza di Giovanni Di Lorenzo è fondamentale per il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte: il tecnico lo ha detto, spiegato, ribadito, confermato. Ne parla il Corriere dello Sport.

La strategia di Conte su Di Lorenzo

Non si scappa, Conte non ne vuole sapere: Di Lorenzo, dal suo punto di vista, è incedibile e non si muoverà.