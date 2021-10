La strana etichetta appiccicata su Mertens

Ultime notizie Napoli. In principio era OsiMertens, una combinazione atomica d'attacco pensata e modellata ad arte per il 4-2-3-1, come racconta il Corriere dello Sport. Luciano Spalletti sta pensando a come inserire l'attaccante belga in un modulo che contempli anche la presenza di Osimhen.

Dries Mertens è tornato

Mertens Dries

“Avere contemporaneamente a diposizione Mertens e Osimhen rappresenta un'arma in più: il jolly di Spalletti. C'era una volta una coppia d'attacco, i tempi sembrano maturi: Mertens ha smaltito i postumi dell'intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra. Si sente più pronto a una nuova e intrigante sfida da vincere a 34 anni: partirà in rincorsa. Con un'etichetta che fa strano anche solo pensarla: alternativa. Spalletti ha sempre detto di vederlo centravanti o alle spalle della punta e in questo momento davanti a lui ci sono Osimhen e Zielinski (o Elmas)”.

Chissà che la sua chance non possa arrivare già questa domenica, contro il Torino: partita in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona.