La Stampa - Icardi primo obiettivo della Juve, ma l'idea low-cost Milik non è tramontata

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "La Stampa" scrive sulla ricerca del centravanti da parte della Juve: "Icardi è deciso a lasciare Parigi ma estraneo ai piani dell’Inter che ne detiene il cartellino: l’ultima strategia, impostata con Leonardo, prevede il riscatto del Psg e il successivo passaggio alla Juve con Miralem Pjanic o Mattia De Sciglio inserito nell’operazione: soluzione perfetta per attenuare l’esborso. Milik convince per le qualità tecniche, ma anche per il profumo d’affare legato al contratto in scadenza nel 2021: la trattativa per il rinnovo con il Napoli ristagna e, se non dovesse sbloccarsi, consiglierebbe una cessione scontata per scongiurare, tra quindici mesi, l’addio a parametro zero".