La Stampa - Allegri chiese di dimezzare assegno mantenimento figlio a 5mila euro: "Sono disoccupato"

Serie A - L'edizione odierna del quotidiano La Stampa si occupa della denuncia di Massimiliano Allegri alla sua ex Claudia Ughi accusandola di aver distratto i soldi destinati al mantenimento del figlio. Dalla vicenda, come si apprende dal quotidiano, emerge che due anni fa Allegri chiese di dimezzare lo stipendio di mantenimento da 10 a 5mila a euro a causa della sua disoccupazione.

"Così lui, il 27 gennaio 2021, chiede di abbassare la somma del mantenimento a cinquemila euro al mese. «Sono disoccupato da due anni», scrive nel ricorso. E accusa l’ex compagna di utilizzare i soldi per altri scopi, non per il figlio. «Ha distratto parte delle somme mensili», questi i termini giuridici. Il tribunale di Torino rigetta la sua istanza. Per ben due volte. La «disoccupazione» di Allegri è venuta meno.

Certo, in quel periodo la sua condizione economica era cambiata, ma non c’era prova che quello stop avesse causato «una rilevante modifica economico-patrimoniale». Funziona così «in caso di patrimoni di rilevante entità», con «entrate da diversa origine e che vantano numerosi investimenti». E i ben informati aggiungono: «Il suo contratto scadeva il 30 giugno 2020. Nel primo anno di stop era comunque stipendiato dalla Juventus".