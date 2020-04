La Serie A prepara lo sconto alle Sky e Dazn: accordo per limitare le perdite

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra la situazione tra le pay-tv e le società di serie A:

"Se il calcio ripartirà davvero, la conseguenza è che ci sarà un contenimento delle perdite dell’intero sistema. Evidentemente, non potranno essere azzerate, perché i club, ad esempio, non lasceranno comunque per strada gli incassi dal botteghino, visto che si giocherà a porte chiuse. Verrà scongiurato, invece, il pericolo che le tv, quindi Sky, Dazn e Img (che detiene i diritti per l’estero), interrompano i pagamenti. E’ vero che i contratti sono blindati e che non ci sono margini per fermare i versamenti, ma il rischio quanto meno di una sospensione è stato preso in considerazione da tutte le società. Tutto a posto, quindi, con il campionato che si concluderà, la serie A riceverà anche i 233 milioni di euro che restano della rata in scadenza a maggio? In realtà, l’ipotesi di concedere uno sconto alle televisioni resta in piedi a prescindere. Del resto, l’emergenza coronavirus ha coinvolto l’intero sistema calcio, senza risparmiare nessuno. Se Sky e Dazn riusciranno a far vedere ai loro abbonati anche le gare che restano, non significa che quanto accaduto sarà a costo zero: basti pensare alla pubblicità. Ecco perché la serie A medita di andare loro incontro, in ogni caso. La strada, come già emerso nelle scorse settimane, è quella di uno sconto".