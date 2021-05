La Serie A contro i debiti dei club: Gravina promette una nuova legge, entrerà in vigore dall'8 giugno

Napoli - Basta con i debiti. Basta con lo spendere soldi che non hai. Nel consiglio federale di ieri, il calcio italiano ha nuovamente fatto i conti con la sua drammatica situazione economica. Ne parla la Gazzetta.

“Dall’8 giugno entrerà in vigore, promette Gravina. Ma tutto deve essere frutto di una condivisione. E allora ecco che venerdì si apre un tavolo con l’obiettivo di riportare il «sistema in sicurezza». Non ci saranno però solo le istituzioni, le leghe professionistiche, l’Assocalciatori e l’Assoallenatori, ma anche alcuni rappresentanti dei club. Pure con il contributo del tavolo si arriverà alla definizione della norma, che avrà un ricasco immediato sui comportamenti delle società, perché imporrà «il blocco della campagna trasferimenti per le società di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione 2021-2022 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza». Cioè garanzie fideiussorie, certezze economiche per evitare che debito chiami debito e ci si permetta un costo della vita superiore alle proprie possibilità”