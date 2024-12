La sconfitta ha dato risposte inequivocabili, i messaggi di Conte a De Laurentiis sono fondati

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte può concentrarsi sul suo obiettivo principale, al Napoli adesso resta solo il campionato come scrive il Corriere dello Sport.

Lo sta giocando da protagonista e potrà farlo senza altre “distrazioni”: ”cambiare undici giocatori è il segnale evidente della preferenza data al campionato. La sconfitta ha dato risposte inequivocabili: fra il Napoli A e il Napoli B c’è una differenza enorme, in rosa ci sono alternative che non possono essere una soluzione per il futuro. I messaggi di Conte a De Laurentiis sono evidentemente fondati, per recitare un ruolo da protagonista anche in Europa servirà investire ancora”