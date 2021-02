La reazione di De Laurentiis alle parole di Gattuso: ecco perché ha deciso di non replicare all'allenatore

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Agli attacchi dell’allenatore, De Laurentiis ha risposto con il silenzio. Voluto, ovviamente, per non contribuire a destabilizzare l’ambiente alla vigilia di impegni importanti, come l’andata della semifinale di Coppa Italia. Non ha alcun interesse, il presidente, per chiudere anzitempo il rapporto con il tecnico, soprattutto se i risultati dovessero confortarne il lavoro. Insomma, De Laurentiis è consapevole che una decisione forte, presa d’istinto, potrebbe rendere più complicato l’inseguimento. Ed allora, se ne riparlerà a fine stagione, se non dovessero verificarsi, nel frattempo, eventi disastrosi tanto da costringerlo a esonerarlo"