La Juve è favorita per lo scudetto perché non fa le coppe? Dato sorprendente sul Napoli

Ultime notizie Napoli - «La Juve è favorita per lo scudetto perché non fa le coppe». Marotta e Pioli l’hanno ripetuto come fosse un ritornello, ma è vero? Le ultime sull'avversaria del Napoli, raccontate dalla Gazzetta dello Sport.

La Juve è favorita per lo scudetto perché non fa le coppe?

Lo dicono le statistiche degli ultimi cinque anni: non è vero che la Champions presenti un conto salato in termini di punti in Serie A.

"La storia recente del nostro calcio racconta che la partecipazione alle coppe è ininfluente sui risultati in campionato. Tutti i risultati delle squadre iscritte alle manifestazioni europee dal 2018-19 al 2022-23, dividendoli in due macro aree: quelli ottenuti a cavallo delle partite di coppa (ossia nei cinque giorni immediatamente precedenti e successivi) e gli altri"

il rendimento della Juventus : 2,203 quando vive anche l’atmosfera europea, 1,992 negli altri casi.

: 2,203 quando vive anche l’atmosfera europea, 1,992 negli altri casi. l’ Inter concede qualcosa agli impegni internazionali (1,896 contro 2,203)

concede qualcosa agli impegni internazionali (1,896 contro 2,203) il differenziale più sorprendente è quello del Napoli (2,333 a cavallo della Champions, 1,847 con la testa concentrata solo sulla A).