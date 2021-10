La grande sorpresa del Napoli: c'è un trend che gli uomini di Spalletti devono continuare

Notizie Napoli calcio. Quello del Napoli è il secondo migliore attacco del campionato (dopo l’Inter che ha segnato 22 gol), ma resta la migliore difesa della Serie A ed è questa la grande sorpresa, secondo Tuttosport.

Da questo, secondo TuttoSport, dipende il proseguo del Napoli nella lotta scudetto.

Se la risposta sarà affermativa, probabilmente i partenopei se la giocheranno fino alla fine per un piazzamento importante. Nulla sembra essere precluso ad una squadra che, quando va in campo, ci mette grinta, orgoglio e massima attenzione, in attacco e in difesa”.