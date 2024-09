Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Conte non toglie il piede dall’acceleratore contro il Palermo nemmeno a risultato già acquisito, come scrive la Gazzetta dello Sport.

"Sono in tanti al debutto dal 1’ e tutti hanno voglia di mettersi in mostra. Non tanto per la goleada, quanto per la certezza dei tifosi: il Napoli è tornato grande e ora non deve porsi limiti. L’obiettivo resta il posto Champions, ma non può essere il solo. E anche la Coppa Italia è nel mirino: a Conte manca solo quella in bacheca tra i trofei italiani"