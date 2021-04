La Campania vuole il vaccino russo Sputnik: scontro tra De Luca e Draghi!

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino riporta i dettagli dello scontro in corso tra il presidente Vincenzo De Luca e il premier Mario Draghi: la Regione Campania non ha alcuna intenzione di retrocedere rispetto al vaccino russo Sputnik. In attesa dell'autorizzazione di Aifa ed EMA, De Luca insiste a chiedere le dosi di vaccino russo per accelerare la campagna vaccinale in Campania e con lui c'è anche il governatore del Veneto Luca Zaia.

Scontro De Luca-Draghi sui vaccini

La Campania ha stipulato un contratto con la Russia e De Luca è intenzionato a procedere nonostante le critiche ricevute dal Governo Draghi. Spiega De Luca a Porta a Porta, su Rai 1: "In caso di approvazione, nelle prime due settimane pensiamo di ricevere 500mila dosi, e nei 3 mesi successivi 3 milioni di dosi con la possibilità di opzionarne altri 3. Il prezzo è 8 dollari e mezzo, più o meno lo stesso di Pfizer".

Vaccino Sputnik Russia

Non è l'unico tema di scontro, perché De Luca è in polemica con il Governo anche per quanto riguarda la vaccinazione degli operatori turistici che, in vista dell'estate, De Luca vorrebbe vaccinare con priorità, per permettere alla Regione di resistere alla pressione turistica senza troppe complicazioni: "Stiamo lavorando per immunizzare in anticipo le isole, gli abitanti ma anche gli operatori turistici. Vorremmo fare rapidamente, al di là delle fasce d'età, l'immunizzazione di tutte le isole di Ischia, Capri e Procida anche per avviare una campagna di promozione turistica internazionale".