L'infettivologo Di Perri: "Serie A? L’assenza di pubblico è una condizione imprescindibile, per le trasferte voli privati o vagoni treno dedicati"

Serie A -Il professor Giovanni Di Perri, infettivologo e direttore del dipartimento clinico malattie infettive presso l'Università di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

Un ritiro permanente sarebbe una soluzione ancor più sicura?

«Avere tutti i protagonisti di questo sistema chiuso in un unico ambiente rende il tutto più sicuro, soprattutto in termini di controllo»

E chiuse saranno le porte anche degli stadi?

«L’assenza di pubblico è una condizione imprescindibile. Sarebbe un piccolo sacrificio a cui potremo tutti abituarci per avere in cambio un grande regalo come il ritorno del calcio in tv»