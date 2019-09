L'elogio del CorSport: Napoli-Samp manifesto d'eleganza, Elmas enfant prodige! Lui e Mertens sono artisti un po' naif

Ultimissime calcio Napoli - Mentre il San Paolo si rimette a cantare, rapito da quella genialità sfusa, Mertens ed Elmas restano con gli occhi spalancati per riveder se stessi. Napoli-Sampdoria è il poster di generazioni che si incrociano, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Un manifesto d’eleganza che sfila in 90' in cui è inevitabile restare incantati dal “vecchio”, trentadue anni compiuti da quattro mesi, e dal “bambino”, venti anni tra nove giorni, artisti un po’ naif d’una notte che appartiene a entrambi. Il calcio nella sua espressione più raffinata è nei gesti, nelle movenze, nell’eleganza di quell’enfant prodige che Ancelotti lancia in mezzo al campo: e sono tunnel e veroniche e cambi gioco e di passo che stordiscono. Al resto pensa Sua Maestà, il prossimo Re del gol di novant’anni di Napoli, che provvede con una doppietta e una traversa a rappresentare l’ampiezza del bomber, dolce e perfido”