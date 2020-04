L'editoriale di Damascelli sul Giornale: "Gli ultras del Napoli danno una lezione a presidenti e calciatori"

Notizie calcio Napoli - L'editoriale di Tony Damascelli su Giornale: "A trent’anni dallo scudetto maradoniano, quando si pensava a un popolo pronto a bollire di gioia e di passione, i tifosi prendono coscienza, a differenza dei presidenti e degli stessi calciatori, non si nascondono dietro le frasi di repertorio e vanno in gol. Gli ultras hanno capito il dramma mentre qualcuno continua a fare il furbo, proprio sulla pelle del pubblico, con la scusa di bilanci che ballano e di una emergenza che, però, non riguarda i loro conti personali. Prendere una lezione dagli ultras è l’ultima delle cose immaginabili nel football ma Napoli ha dato una risposta al silenzio pilatesco di alcuni dirigenti, agli schiamazzi stradaioli di altri. Il nostro meraviglioso pubblico, una volta tanto, ha vinto"