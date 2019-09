L'editoriale di Corbo su Repubblica: "L’avarizia di De Laurentiis è ormai letteratura in città, ma non fa arrossire il Napoli: la sua parsimonia ha portato in alto il club"

Notizie Calcio - Ecco una parte dell'editoriale di Antonio Corbo sull'edizione napoletana di Repubblica: "L’avarizia di Aurelio De Laurentiis è ormai letteratura in città. Ma non fa arrossire il Napoli. La capacità di trovare risorse e sconti, ma anche di lottare fino a risparmiare anche un euro è una cultura di impresa: non fa segnare, ma è la stessa che tiene il Napoli con la dignità dei bilanci in ordine ed il vanto di dieci presenze consecutive in Europa. Una parsimonia sistematica che non si oppone agli slanci da visionario: De Laurentiis è lo stesso presidente che porta a Napoli prima Benitez, poi Ancelotti, due allenatori del grande giro europeo. Con la stessa fortuna, indovina l’ingaggio del semisconosciuto e sottopagato risparmiando i 4 milioni promessi a Mazzarri ma sa anche coinvolgere i due santoni della panchina. Tocca stasera ad Ancelotti studiare un sistema: ecco, come scavalcare quella trincea massiccia e mobile che avanza stretta e corta. Bisogna volare alle spalle del Liverpool. Chissà se alle sette anche stamane l’agitato presidente sveglierà Carletto. Lui della partita sa già tutto. La vede prima".